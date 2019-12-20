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Espreso.tvОбщество35 тыс. грн за бутылку виски: журналист показал прейскурант корпоратива "Слуг народа"

35 тыс. грн за бутылку виски: журналист показал прейскурант корпоратива "Слуг народа"

Партия "Слуга народа" потратит на корпоратив в столичном ресторане CHI в КВЦ "Парковый" до миллиона гривен, а на бутылку виски - от 1610 до 35 000 грн

Об этом сообщил журналист Андрей Павловский в своем Telegram-канале PavlovskyNews.

"Сегодня у Слуг народа корпоратив в КВЦ Парковый, ранее известном как вертолетная площадка Януковича. Относительно этого объекта десятки уголовных дел идут. Говорят, охрана будет пускать на мероприятие даже с телефонами. Я постараюсь вам максимально широко осветить самую политическую вечеринку перед Новым Годом . А пока есть время изучить меню, из которого будут заказывать Слуги народа. Салат от 100 грн до 350 грн. Горячие блюда от 200 до 1850 грн. Алкоголь явно не будут привозить с собой из магазина) Коктейли от 200 до 1500 грн. Водка от 1000 до 3000 грн за бутылку. Виски от 1610 до 35 000 грн за бутылку ", - написал журналист.

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  • Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" потратит на корпоратив в столичном ресторане CHI в КВЦ "Парковый" до 1 млн грн.
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