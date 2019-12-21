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Espreso.tvОбществоКонтракт о транзите газа между Украиной и Россией будет заключен на 5 лет

Контракт о транзите газа между Украиной и Россией будет заключен на 5 лет


фото: rbc.ua
Договор о транзите газа между Украиной и Россией будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает РБК-Украина .

По его словам, договор между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. После достижения соглашения на политическом уровне все контракты должны быть подписаны между компаниями.

Также контракт будет включать транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году 40 млрд куб м в 2021-2024 годах.

 

 

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