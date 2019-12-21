Контракт о транзите газа между Украиной и Россией будет заключен на 5 лет
21 декабря, 2019, 12:41
Договор о транзите газа между Украиной и Россией будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет
Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает РБК-Украина .
По его словам, договор между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. После достижения соглашения на политическом уровне все контракты должны быть подписаны между компаниями.
Также контракт будет включать транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году 40 млрд куб м в 2021-2024 годах.
- 19 декабря Украина и Россия достигли принципиального соглашения о новом контракте по транзиту российского газа.
- 20 декабря стало известно, что Украина и Россия подписали протокол о транзите газа и урегулированию претензий.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что цена на газ для населения будут уменьшена, если удастся заключить с Россией новый контракт о транзите.
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