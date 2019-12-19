Транзит газа: Украина и РФ предварительно договорились о новом контракте, - представитель Еврокомиссии

19 декабря, 2019, 22:17

Украина и Россия достигли принципиального соглашения о новом контракте по транзиту российского газа

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии на переговорах Марош Шефчович во время брифинга по итогам переговоров, сообщает hromadske.

Деталей договоренностей пока не называют, ведь стороны переговоров должны согласовать договоренность с правительствами.

Отметим, что сейчас в публичном пространстве не прозвучало никаких условий нового договора о транзите: ни срока контракта, ни объемов транзита, ни тарифа на транзит газа. Это ключевые условия договоренностей, от которых, в частности, зависит уровень доходов Украины, а также стабильность в поставках российского газа в Европу в течение последующих лет.