Гончарук пообещал снизить цену на газ для населения
21 декабря, 2019, 09:12
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что цена на газ для населения будут уменьшена, если удастся заключить с Россией новый контракт о транзите
Об этом Гончарук заявил в эфире телеканала "Интер", сообщает 24 .
По словам Гончарука, цена на газ для населения в Украине может быть меньше, если переговоры с Россией о контракте по транзиту газа завершатся успешно.
"Думаю, что на следующей неделе, а возможно, уже и на этом будут первые новости. И мы получим существенный прогресс. Цена уже сейчас меньше, чем в прошлом году, если вы посмотрите на платежку. И будет еще меньше, если у нас получится преодолеть кризис, связанный с прекращением контракта ", - сказал Гончарук.
По его словам, Украине нужен транзит газа из России в Европу через свою территорию, поскольку это позволит значительно снизить стоимость газа для потребителей.
- 19 декабря Украина и Россия достигли принципиального соглашения о новом контракте по транзиту российского газа.
- 20 декабря стало известно, что Украина и Россия подписали протокол о транзите газа и урегулирования претензий.
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