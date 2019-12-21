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Espreso.tvОбществоГончарук пообещал снизить цену на газ для населения

Гончарук пообещал снизить цену на газ для населения


фото: ukrinform.ua
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что цена на газ для населения будут уменьшена, если удастся заключить с Россией новый контракт о транзите

Об этом Гончарук заявил в эфире телеканала "Интер", сообщает 24 .

По словам Гончарука, цена на газ для населения в Украине может быть меньше, если переговоры с Россией о контракте по транзиту газа завершатся успешно.

"Думаю, что на следующей неделе, а возможно, уже и на этом будут первые новости. И мы получим существенный прогресс. Цена уже сейчас меньше, чем в прошлом году, если вы посмотрите на платежку. И будет еще меньше, если у нас получится преодолеть кризис, связанный с прекращением контракта ", - сказал Гончарук.

По его словам, Украине нужен транзит газа из России в Европу через свою территорию, поскольку это позволит значительно снизить стоимость газа для потребителей.

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