"Нафтогаз" и "Газпром" подписали протокол о продлении транзита газа, - росСМИ
20 декабря, 2019, 20:59
Украина и Россия подписали протокол о транзите газа и урегулировании претензий
Об этом сообщает российское издание РБК.
По словам представителя "Газпрома", в Минске удалось подписать документ, в котором говорится о продлении транзита.
"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований", - сказал он.
- 19 декабря Украина и Россия достигли принципиального соглашения о новом контракте по транзиту российского газа.
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