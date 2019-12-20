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Espreso.tvОбщество"Нафтогаз" и "Газпром" подписали протокол о продлении транзита газа, - росСМИ

"Нафтогаз" и "Газпром" подписали протокол о продлении транзита газа, - росСМИ


фото: delo.ua
Украина и Россия подписали протокол о транзите газа и урегулировании претензий

Об этом сообщает российское издание РБК.

По словам представителя "Газпрома", в Минске удалось подписать документ, в котором говорится о продлении транзита.

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований", - сказал он.

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