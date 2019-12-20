"Нафтогаз" и "Газпром" подписали протокол о продлении транзита газа, - росСМИ

20 декабря, 2019, 20:59

Украина и Россия подписали протокол о транзите газа и урегулировании претензий

Об этом сообщает российское издание РБК.

По словам представителя "Газпрома", в Минске удалось подписать документ, в котором говорится о продлении транзита.

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований", - сказал он.