Джошуа рассказал, как готовится к бою с Усиком
Об этом сообщает Mirror.
Чемпион мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации), IBO (Международной боксерской организации) в тяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением об украинце Александре Усике и рассказал о подготовке к потенциальному бою с ним .
"Усик отлично использует ноги и отлично работает руками. Если ты его все-таки поймал, то он смягчает удары перчатками. Я уже изучаю его, начиная с его работы ног и заканчивая положением рук. Затем я встречусь с бывшими соперниками Александра, чтобы получить информацию о том, как его победить", - рассказал Джошуа.
Усик является официальным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа.
- 10 декабря промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев.
- 11 декабря Эдди Хирн заявил, что следующий бой Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится в марте 2020.
- 12 декабря WBO официально санкционировала бой чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа против украинца Александра Усика.
- Тренер украинского боксера Александра Гвоздика американец Тедди Атлас считает, что Александр Усик имеет хорошие шансы на успех в поединке против Джошуа.
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