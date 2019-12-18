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Espreso.tvСпортДжошуа рассказал, как готовится к бою с Усиком

Джошуа рассказал, как готовится к бою с Усиком


фото: ringside24.com
Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, что для того, чтобы победить Александра Усика ему нужно встретиться с бывшими соперниками украинца

Об этом сообщает Mirror.

Чемпион мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации), IBO (Международной боксерской организации) в тяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением об украинце Александре Усике и рассказал о подготовке к потенциальному бою с ним .

"Усик отлично использует ноги и отлично работает руками. Если ты его все-таки поймал, то он смягчает удары перчатками. Я уже изучаю его, начиная с его работы ног и заканчивая положением рук. Затем я встречусь с бывшими соперниками Александра, чтобы получить информацию о том, как его победить", - рассказал Джошуа.

Усик является официальным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа.

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