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Espreso.tvОбществоОтклоненные комитетом госстроительства изменения Зеленского в Конституцию поддержал другой комитет, - нардеп

Отклоненные комитетом госстроительства изменения Зеленского в Конституцию поддержал другой комитет, - нардеп

Предложения президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию относительно административно-территориального устройства Украины, отклоненные парламентским комитетом государственного строительства и местного самоуправления, поддержал комитет по правовой политике

Об этом сообщил в Facebook нардеп от партии "Голос" Роман Лозинский.

"Не выдыхаем. Одновременно с нашим комитетом государственного строительства комитет по вопросам правовой правовой политики (который является главным) рекомендовал внести в зал", - написал Лозинский.

  • Напомним, 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". 16 декабря на сайте Верховной Рады обнародовали текст законопроекта.
  • Комитет Рады по вопросам правовой политики рекомендовал направить законопроект на проверку в Конституционный суд Украины.
  • Комитет Верховной Рады по государственному строительству и местному самоуправлению не поддержал предложенные Зеленским изменения в Конституцию.
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