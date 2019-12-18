Отклоненные комитетом госстроительства изменения Зеленского в Конституцию поддержал другой комитет, - нардеп

18 декабря, 2019, 18:36

Предложения президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию относительно административно-территориального устройства Украины, отклоненные парламентским комитетом государственного строительства и местного самоуправления, поддержал комитет по правовой политике

Об этом сообщил в Facebook нардеп от партии "Голос" Роман Лозинский.

"Не выдыхаем. Одновременно с нашим комитетом государственного строительства комитет по вопросам правовой правовой политики (который является главным) рекомендовал внести в зал", - написал Лозинский.