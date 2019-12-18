Отклоненные комитетом госстроительства изменения Зеленского в Конституцию поддержал другой комитет, - нардеп
18 декабря, 2019, 18:36
Предложения президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию относительно административно-территориального устройства Украины, отклоненные парламентским комитетом государственного строительства и местного самоуправления, поддержал комитет по правовой политике
Об этом сообщил в Facebook нардеп от партии "Голос" Роман Лозинский.
"Не выдыхаем. Одновременно с нашим комитетом государственного строительства комитет по вопросам правовой правовой политики (который является главным) рекомендовал внести в зал", - написал Лозинский.
- Напомним, 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". 16 декабря на сайте Верховной Рады обнародовали текст законопроекта.
- Комитет Рады по вопросам правовой политики рекомендовал направить законопроект на проверку в Конституционный суд Украины.
- Комитет Верховной Рады по государственному строительству и местному самоуправлению не поддержал предложенные Зеленским изменения в Конституцию.
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