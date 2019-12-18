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Espreso.tvОбществоДецентрализация: комитет Рады рекомендует проверить законность изменений в Конституцию в КСУ

Децентрализация: комитет Рады рекомендует проверить законность изменений в Конституцию в КСУ


фото: ccu.gov.ua
Комитет по вопросам правовой политики рекомендует ВРУ направить проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти в Конституционный суд Украины.

Об этом заявила председатель комитета Ирина Венедиктова, передает РБК-Украина

"22 члена комитета. Вывод предложенный подкомитетом. 15 "за". Заключение комитета проголосовано", - заявила Венедиктова.

Заключение рекомендует направить проект закона в КСУ.

"Рекомендовать ВРУ включить законопроект в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направить в КСУ для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в тексте заключения.

  • 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".
  • 16 декабря на сайте Верховной Рады обнародовали текст законопроекту.
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