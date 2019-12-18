Децентрализация: комитет Рады рекомендует проверить законность изменений в Конституцию в КСУ

18 декабря, 2019, 17:38

Комитет по вопросам правовой политики рекомендует ВРУ направить проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти в Конституционный суд Украины.

Об этом заявила председатель комитета Ирина Венедиктова, передает РБК-Украина

"22 члена комитета. Вывод предложенный подкомитетом. 15 "за". Заключение комитета проголосовано", - заявила Венедиктова.

Заключение рекомендует направить проект закона в КСУ.

"Рекомендовать ВРУ включить законопроект в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направить в КСУ для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в тексте заключения.