Децентрализация: комитет Рады рекомендует проверить законность изменений в Конституцию в КСУ
18 декабря, 2019, 17:38
Комитет по вопросам правовой политики рекомендует ВРУ направить проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти в Конституционный суд Украины.
Об этом заявила председатель комитета Ирина Венедиктова, передает РБК-Украина
"22 члена комитета. Вывод предложенный подкомитетом. 15 "за". Заключение комитета проголосовано", - заявила Венедиктова.
Заключение рекомендует направить проект закона в КСУ.
"Рекомендовать ВРУ включить законопроект в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направить в КСУ для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в тексте заключения.
- 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".
- 16 декабря на сайте Верховной Рады обнародовали текст законопроекту.
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