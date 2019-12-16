Изменения в Конституцию: в Раде появился текст законопроекта о децентрализации

16 декабря, 2019, 11:56

На сайте Верховной Рады обнародовали текст законопроекту №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским

Сообщает сайт парламента.

"Законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины предлагаемые изменения по децентрализации государственной власти в Украине, совершенствование территориальной организации власти и усиление конституционно-правового статуса местного самоуправления", - отмечается в пояснительной записке.

В частности, меняются отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: общество, округ, область, Автономная Республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.

Изменениями в раздел XI "Местное самоуправление" предлагается закрепление местного самоуправления как права и возможности общины непосредственно или через органы и ее должностных лиц решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов Украины. При этом община определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.

Так, на конституционном уровне закрепляется право общины на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других формах, определенных законом.

Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Окружная, областной совет, их исполнительные комитеты являются органами местного самоуправления, представляют и реализуют совместные интересы общин округа, области. Окружной совет, областной совет назначает и освобождает голову исполнительного комитета совета и по его представлению формирует состав этого органа.

Предлагается на конституционном уровне определить, что право голоса на выборах главы общины, депутатов совета общины имеют жители соответствующей общины, постоянно проживающие на территории общины, достигшие на день проведения выборов восемнадцати лет и не признаны судом недееспособными. Предусмотрено сокращение срока полномочий главы общины, депутатов совета общины, окружной и областной советов, избранных на очередных выборах, который составит четыре года.

Закрепляется, что избрание председателя окружной и областной совет происходит на основе ротации. При этом срок полномочий председателя окружной и областной совета составляет один год.

"Вместе с тем децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека", - отмечается в пояснительной записке.

Именно поэтому предлагается ввести институт префектов. Проектом предусматривается, что префекта назначает на должность и освобождает от должности по представлению правительства президент Украины.

Префект приостанавливает действие актов местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд.

Сообщается, что законопроектом предусмотрено, что в случае принятия председателем общины, советом общины, окружной, областной советом акта, не соответствующим Конституции Украины и создает угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, глава государства по представлению префекта приостанавливает действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный суд Украины, временно останавливает полномочия председателя общины, состав совета общины, окружной, областной совет и назначает временного государственного уполномо номоченного.