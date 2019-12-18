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Espreso.tvОбществоКомитет Рады не поддержал предложенные Зеленским изменения в Конституцию по децентрализации, - нардеп

Комитет Рады не поддержал предложенные Зеленским изменения в Конституцию по децентрализации, - нардеп

Комитет Верховной Рады не поддержал предложенные президентом Владимиром Зеленским изменения в Конституцию относительно административно-территориального устройства Украины

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от партии "Голос" Роман Лозинский.

"Только что Комитет НЕ поддержал опасные предложения изменений в Конституцию от Президента! Что хотел Зеленский? Возможность объединения/ликвидации областей простым большинством Рады. Отмена особого статуса Севастополя (это во время его оккупации). Безлимитные полномочия префекта - создание новой касты феодалов на местах  Право президента останавливать полномочия избранных мэров и местных советов без решения судов", - написал Лозинский.

В поддержку предложений президента проголосовала лишь половина состава комитета - 11 членов. Против проголосовали 2 нардепа, 6 - воздержались, 3 - не голосовали.

  • Напомним, 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". 16 декабря на сайте Верховной Рады обнародовали текст законопроекта.
  • Комитет Рады по вопросам правовой политики рекомендовал направить законопроект на проверку в Конституционный суд Украины.
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