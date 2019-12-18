Комитет Рады не поддержал предложенные Зеленским изменения в Конституцию по децентрализации, - нардеп

18 декабря, 2019, 18:16

Комитет Верховной Рады не поддержал предложенные президентом Владимиром Зеленским изменения в Конституцию относительно административно-территориального устройства Украины

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от партии "Голос" Роман Лозинский.

"Только что Комитет НЕ поддержал опасные предложения изменений в Конституцию от Президента! Что хотел Зеленский? Возможность объединения/ликвидации областей простым большинством Рады. Отмена особого статуса Севастополя (это во время его оккупации). Безлимитные полномочия префекта - создание новой касты феодалов на местах Право президента останавливать полномочия избранных мэров и местных советов без решения судов", - написал Лозинский.

В поддержку предложений президента проголосовала лишь половина состава комитета - 11 членов. Против проголосовали 2 нардепа, 6 - воздержались, 3 - не голосовали.