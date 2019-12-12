Давид против Голиафа: тренер Гвоздика сделал прогноз на поединок Усик - Джошуа

12 декабря, 2019, 13:29

Тренер украинского боксера Александра Гвоздика американец Тедди Атлас считает, что Александр Усик имеет хорошие шансы на успех в поединке против британца Энтони Джошуа

Об этом сообщает Boxing News 24.

По словам Атласа, многое будет зависеть от того, в каком психологическом состоянии подойдет чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) к бою с Украинской Александр Усик, который является официальным претендентом на титул WBO.

"Непонятно, как этот новый нервный Джошуа будет выглядеть против лучших боксеров. Думаете, Усик слишком маленький? Александру придется сражаться против бойца, который до сих пор является Голиафом? Это будет бой против большого парня, большего, чем Усик, но украинец может стать Давидом. Теперь у Джошуа другая психология. Сейчас он думает по-другому ", - отметил Атлас.

По его словам, козырями Усика есть отличный опыт в любительском боксе и работе с тренером Анатолием Ломаченко.

"Теперь Усику не придется иметь дело с большим монстром. Поле для игры неожиданно выровнялось для Усика - победителя, с отличным опытом в любителях. Александр по праву стал чемпионом мира, он непобежденный, у него есть мозги, у него сильные ноги, он работает с Ломаченко. Это другая, совершенно новая игра", - убежден Атлас.

Поэтому тренер уверен, что у Усика есть шанс победить Джошуа.

"Усик, безусловно, имеет шанс побить Джошуа, но многое будет зависеть от того, где происходит поединок и кто будет работать арбитром. Если Джошуа получит типичного арбитра, который работал в его бою против Паркера, то Усику будет трудно его победить", - отметил Атлас .