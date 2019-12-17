У российского стратегического бомбардировщика в полете отказал двигатель

17 декабря, 2019, 13:18

В Астраханской области России дальний бомбардировщик Ту-22 после отказа двигателя совершил посадку на почву

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ

По сообщению 7 декабря в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22 отказал двигатель.

Экипажу удалось отвести машину от населенного пункта и выполнить посадку на почву. Летчики не пострадали.

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Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 спроектирован в 1977 году. Самолет стоит на вооружении ВС РФ с 1989 года.

По официальным данным, в России являются более 100 ракетоносцев Ту-22М3.

Ранее сообщалось, что в России во время тренировки в небе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34.

За два дня до того в Ставропольском крае РФ разбился учебный штурмовик Су-25. Во время аварии погибли начальник безопасности полетов и командир звена.

А в начале сентября в Саратовской области России потерпел крушение военный вертолет Ми-8.