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Espreso.tvМирВ России разбился штурмовик Су-25

В России разбился штурмовик Су-25


фото: trust.ua
Во вторник, 3 сентября, в Ставропольском крае РФ разбился учебный штурмовик Су-25

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

Как сообщается, самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, во время которого упал в безлюдной местности.

Информации о судьбе пилотов Су-25 пока нет. Спасательная группа ведет их поиски.

Что могло стать причиной аварии, пока неизвестно.

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