В России разбился штурмовик Су-25
3 сентября, 2019, 16:12
Во вторник, 3 сентября, в Ставропольском крае РФ разбился учебный штурмовик Су-25
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
Как сообщается, самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, во время которого упал в безлюдной местности.
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Информации о судьбе пилотов Су-25 пока нет. Спасательная группа ведет их поиски.
Что могло стать причиной аварии, пока неизвестно.
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