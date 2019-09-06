В России два истребителя Су-34 столкнулись в воздухе во время полета
Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Как сообщается, инцидент произошел во время тренировочного полета в Липецкой области.
Причиной аварии стала потеря визуального контакта.
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В результате происшествия оба самолета получили серьезные повреждения, однако пилотам удалось их посадить.
У одного из истребителей повреждены кабина, двигатель и фюзеляж, а у второго оторвало часть крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.
Это третья авиакатастрофа в России за три дня. 3 сентября в Ставропольском крае РФ разбился учебный штурмовик Су-25. Во время аварии погибли начальник безопасности полетов и командир звена.
А 5 сентября в Саратовской области России потерпел крушение военный вертолет Ми-8.
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