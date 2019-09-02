У российского МиГ-35 во время демонстрационного полета отвалилась часть крыла (фото)

2 сентября, 2019, 17:59

Во время демонстрационного полета на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском у российского истребителя МиГ-35Д поколения 4++ отвалилась часть обшивки

Об этом сообщил The Aviationist, опубликовав соответствующие фото.

На них видно, как во время демонстрации с левого крыла самолета отваливается часть панели обшивки.

Фото: The Aviationist.

Несмотря на это, МиГ-35 продолжил полет, после чего благополучно совершил посадку.

При этом сорваны части обшивки упали в поле недалеко от местонахождения фотографов.