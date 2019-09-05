В России разбился военный вертолет Ми-8

5 сентября, 2019, 16:29

В четверг, 5 сентября, в Саратовской области России потерпел крушение военный вертолет Ми-8, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники

По информации собеседника Интерфакса , вертолет после взлета с аэродрома попытался осуществить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся.

Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Сокол Саратовской области, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. Источник добавил, что вертолет, предположительно, принадлежит одной из силовых структур.

Официальных данных о пострадавших и погибших не поступало.

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По данным Telegram-канала Mash, экипаж и пассажиры вертолета выжили при падении. "Вертолет упал и загорелся практически сразу после взлета, людям удалось спастись", - говорится в сообщении.