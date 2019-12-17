Нет окончательно заданного списка, - ОБСЕ об обмене пленными
17 декабря, 2019, 17:17
Списки на обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛНР" и "ДНР" еще не согласованы
Об этом в интервью российским СМИ заявил координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе с Донбасса Тони Фриш, передает РБК-Украина.
Он сказал, что списки на обмен пленными готовятся и окончательного варианта пока нет.
"Нет установленной даты и, конечно, нет окончательно определенного списка... Мы, наверное, можем сделать еще один шаг во время следующего заседания в среду на этой неделе. Но это зависит, конечно, от готовности сторон: насколько далеко они хотят пойти, насколько они готовы, препятствия им нужно устранить и административные шаги нужно сделать", - отметил Фриш.
- Украина и Россия во время переговоров в нормандском формате в Париже договорились провести обмен военнопленными и удерживаемыми лицами до конца 2019 года.
- В террористической организации "ДНР" заявляют , что готовы отдать Украине 53 заложника в обмен на 88 террористов.
- Трехсторонняя контактная группа в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена удерживаемых лиц в свете решений встречи "нормандской четверки" в Париже.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина готова согласиться на серьезные компромиссы при следующем обмене удерживаемыми лицами.
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