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Espreso.tvОбществоНет окончательно заданного списка, - ОБСЕ об обмене пленными

Нет окончательно заданного списка, - ОБСЕ об обмене пленными


фото: osce.org
Списки на обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛНР" и "ДНР" еще не согласованы

Об этом в интервью российским СМИ заявил координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе с Донбасса Тони Фриш, передает РБК-Украина.

Он сказал, что списки на обмен пленными готовятся и окончательного варианта пока нет.

"Нет установленной даты и, конечно, нет окончательно определенного списка... Мы, наверное, можем сделать еще один шаг во время следующего заседания в среду на этой неделе. Но это зависит, конечно, от готовности сторон: насколько далеко они хотят пойти, насколько они готовы, препятствия им нужно устранить и административные шаги нужно сделать", - отметил Фриш.

  • Украина и Россия во время переговоров в нормандском формате в Париже договорились провести обмен военнопленными и удерживаемыми лицами до конца 2019 года.
  • В террористической организации "ДНР" заявляют , что готовы отдать Украине 53 заложника в обмен на 88 террористов.
  • Трехсторонняя контактная группа в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена удерживаемых лиц в свете решений встречи "нормандской четверки" в Париже.
  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина готова согласиться на серьезные компромиссы при следующем обмене удерживаемыми лицами.
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