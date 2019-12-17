Нет окончательно заданного списка, - ОБСЕ об обмене пленными

17 декабря, 2019, 17:17

Списки на обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛНР" и "ДНР" еще не согласованы

Об этом в интервью российским СМИ заявил координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе с Донбасса Тони Фриш, передает РБК-Украина.

Он сказал, что списки на обмен пленными готовятся и окончательного варианта пока нет.

"Нет установленной даты и, конечно, нет окончательно определенного списка... Мы, наверное, можем сделать еще один шаг во время следующего заседания в среду на этой неделе. Но это зависит, конечно, от готовности сторон: насколько далеко они хотят пойти, насколько они готовы, препятствия им нужно устранить и административные шаги нужно сделать", - отметил Фриш.