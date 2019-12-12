Готовы к серьезным компромиссам, чтобы забрать максимальное количество наших людей, - Пристайко об обмене пленными

12 декабря, 2019, 20:49

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина готова согласиться на серьезные компромиссы при следующем обмене удерживаемыми лицами

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Глава МИД отметил, что не хочет говорить о формуле обмена и количество людей.

"Я не хочу называть эти цифры. Я знаю. Но я не хочу специально называть, потому что они не так просты, как прошлый раз. Это не точные цифры. Нынешний обмен требует более гибкого подхода, и будет неравное количество людей. Это просто зависит от того, каков предел возможного переговорных команд", - подчеркнул Пристайко.

При этом министр отметил, что Украина готова к компромиссам.

"Мы готовы к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество наших людей", - подчеркнул Пристайко.

Глава МИД подтвердил, что новый обмен удерживаемыми лицами, предполагается осуществить до конца текущего года.

Пристайко сказал, что украинская сторона пыталась учесть и внести в списки на обмен всех известных людей, лишенных свободы.

"Мы говорим о находящихся на территории Крыма, и России, и за пределами линии разграничения", - уточнил министр.