Готовы к серьезным компромиссам, чтобы забрать максимальное количество наших людей, - Пристайко об обмене пленными
Об этом он заявил в интервью УНИАН.
Глава МИД отметил, что не хочет говорить о формуле обмена и количество людей.
"Я не хочу называть эти цифры. Я знаю. Но я не хочу специально называть, потому что они не так просты, как прошлый раз. Это не точные цифры. Нынешний обмен требует более гибкого подхода, и будет неравное количество людей. Это просто зависит от того, каков предел возможного переговорных команд", - подчеркнул Пристайко.
При этом министр отметил, что Украина готова к компромиссам.
"Мы готовы к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество наших людей", - подчеркнул Пристайко.
Глава МИД подтвердил, что новый обмен удерживаемыми лицами, предполагается осуществить до конца текущего года.
Пристайко сказал, что украинская сторона пыталась учесть и внести в списки на обмен всех известных людей, лишенных свободы.
"Мы говорим о находящихся на территории Крыма, и России, и за пределами линии разграничения", - уточнил министр.
- Украина и Россия во время переговоров в нормандском формате в Париже договорились провести обмен военнопленными и удерживаемыми лицами до конца 2019 года.
- В террористической организации "ДНР" заявляют, что готовы отдать Украине 53 заложников в обмен на 88 террористов.
- Трехсторонняя контактная группа в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена удерживаемых лиц в свете решений встречи "нормандской четверки" в Париже.
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