В "ДНР" заявили о готовности отдать 53 заложника в обмен на 88 террористов

10 декабря, 2019, 13:38

В террористической организации "ДНР" заявляют, что готовы отдать Украине 53 заложника в обмен на 88 террористов

Об этом сообщила представитель "ДНР" Дарья Морозова, передают медиаресурсы террористов.

"Украинская сторона сейчас на данный момент подтвердила 88 человек, и мы подтвердили украинской стороне 53 человека", - сказала Морозова.

Представительница террористов также подтвердила готовность провести обмен до Нового года.

"У нас есть возможность провести обмен до конца года, все сейчас зависит от украинской стороны", - добавила Морозова.