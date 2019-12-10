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Espreso.tvОбществоВ "ДНР" заявили о готовности отдать 53 заложника в обмен на 88 террористов

В "ДНР" заявили о готовности отдать 53 заложника в обмен на 88 террористов

В террористической организации "ДНР" заявляют, что готовы отдать Украине 53 заложника в обмен на 88 террористов

Об этом сообщила представитель "ДНР" Дарья Морозова, передают медиаресурсы террористов.

"Украинская сторона сейчас на данный момент подтвердила 88 человек, и мы подтвердили украинской стороне 53 человека", - сказала Морозова.

Представительница террористов также подтвердила готовность провести обмен до Нового года.

"У нас есть возможность провести обмен до конца года, все сейчас зависит от украинской стороны", - добавила Морозова.

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