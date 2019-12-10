 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество18 декабря в Минске обсудят согласованный на Нормандском саммите обмен, - Лутковская

18 декабря в Минске обсудят согласованный на Нормандском саммите обмен, - Лутковская


фото: ukrinform.ru
Трехсторонняя контактная группа в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена удерживаемых лиц в свете решений встречи "нормандской четверки" в Париже

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская, передает Интерфакс-Украина.

"Будет обычное заседание (ТКГ), во время которого мы будем обсуждать тот политический импульс, который получили от "Нормандии", - сказала Лутковская.

Отвечая на уточняющий вопрос, о каком количестве на обмен может идти, она отметила: "О количестве точно не скажу, потому что 18 числа будет решение".

  • Украина и Россия во время переговоров в Нормандском формате в Париже договорились провести обмен военнопленными и удерживаемыми лицами до конца 2019 года.
  • В террористической организации "ДНР" заявляют , что готовы отдать Украине 53 заложников в обмен на 88 террористов.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать