18 декабря в Минске обсудят согласованный на Нормандском саммите обмен, - Лутковская
10 декабря, 2019, 17:41
Трехсторонняя контактная группа в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена удерживаемых лиц в свете решений встречи "нормандской четверки" в Париже
Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская, передает Интерфакс-Украина.
"Будет обычное заседание (ТКГ), во время которого мы будем обсуждать тот политический импульс, который получили от "Нормандии", - сказала Лутковская.
Отвечая на уточняющий вопрос, о каком количестве на обмен может идти, она отметила: "О количестве точно не скажу, потому что 18 числа будет решение".
- Украина и Россия во время переговоров в Нормандском формате в Париже договорились провести обмен военнопленными и удерживаемыми лицами до конца 2019 года.
- В террористической организации "ДНР" заявляют , что готовы отдать Украине 53 заложников в обмен на 88 террористов.
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