18 декабря в Минске обсудят согласованный на Нормандском саммите обмен, - Лутковская

10 декабря, 2019, 17:41

Трехсторонняя контактная группа в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена удерживаемых лиц в свете решений встречи "нормандской четверки" в Париже

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская, передает Интерфакс-Украина.

"Будет обычное заседание (ТКГ), во время которого мы будем обсуждать тот политический импульс, который получили от "Нормандии", - сказала Лутковская.

Отвечая на уточняющий вопрос, о каком количестве на обмен может идти, она отметила: "О количестве точно не скажу, потому что 18 числа будет решение".