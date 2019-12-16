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Espreso.tvОбществоBoeing может прекратить выпуск самолетов 737 MAX после ряда авиакатастроф, - WSJ

Boeing может прекратить выпуск самолетов 737 MAX после ряда авиакатастроф, - WSJ


фото: reuters
Компания Boeing Co. рассматривает возможность прекращения или сокращения выпуска самолетов 737 MAX в связи с затягиванием срока их возврата в эксплуатацию

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, менеджмент Boeing все больше склоняется именно к прекращению производства, считая этот вариант целесообразным.

На прошлой неделе газета сообщала, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) раскритиковало Boeing за недостаточно быструю передачу сведений, необходимых регулятору для сертификации самолета. Как ожидается, FAA одобрит изменения, внесенные в систему контроля полета лайнеров 737 MAX и соответствующую программу подготовки пилотов не раньше, чем в феврале - на два месяца позже, чем планировала Boeing.

Итак, прекращение полетов 737 MAX продлится почти год.

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  • Напомним, в середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.

  • В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.

  • Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 року.Очикуеться, что Boeing возобновит поставки 737 Max в следующем месяце и получит окончательную сертификацию для восстановления коммерческих полетов до января. Издание предполагает, что тогда количество заказов Boeing 737 может увеличиться.

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