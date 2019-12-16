Boeing может прекратить выпуск самолетов 737 MAX после ряда авиакатастроф, - WSJ

16 декабря, 2019, 12:40

Компания Boeing Co. рассматривает возможность прекращения или сокращения выпуска самолетов 737 MAX в связи с затягиванием срока их возврата в эксплуатацию

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, менеджмент Boeing все больше склоняется именно к прекращению производства, считая этот вариант целесообразным.

На прошлой неделе газета сообщала, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) раскритиковало Boeing за недостаточно быструю передачу сведений, необходимых регулятору для сертификации самолета. Как ожидается, FAA одобрит изменения, внесенные в систему контроля полета лайнеров 737 MAX и соответствующую программу подготовки пилотов не раньше, чем в феврале - на два месяца позже, чем планировала Boeing.

Итак, прекращение полетов 737 MAX продлится почти год.

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