Американский боксер объяснил, как Усик обезвредит Джошуа

14 декабря, 2019, 13:38

Бывший соперник Александра Усика американец Майкл Хантер заявил, что украинский боксер способен победить британца Энтони Джошуа

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Хантера, украинец способен победить чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), благодаря работе ног, движению и своей стойке левши.

"Сейчас Усик - один из лучших. Пока мы еще не узнали, насколько он хорош в супертяжах. Усик может создать проблемы любому сопернику в любом дивизионе. Не знаю, повторит ли он свои достижения в первом тяжелом весе, но он будет успешным в супертяжах. Усик победит Джошуа по очкам за счет работы ног, движения, леворукости и защиты. У него очень хорошая защита. Джошуа же должен драться с Усиком так же, как и в реванше с Руисом", - сказал Хантер, который проиграл украинцу по очкам в 2017 году.