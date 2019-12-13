Я плакал от счастья, - президент "Аталанты" о победе над "Шахтером"
13 декабря, 2019, 17:46
11 декабря, благодаря победе над "Шахтером", итальянская "Аталанта" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, президент клуба Антонио Перкасси признался, что это довело его до слез
Об этом сообщает Gazzetta dello Sport .
Президент итальянской "Аталанты" Антонио Перкасси рассказал, как воспринял результат поединка 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда на выезде обыграла донецкий "Шахтер" (3: 0) и вышла в плей-офф турнира.
"Я решил остаться дома, где я мог бы побыть один. Я предпочел так, чтобы получить больше эмоций от состояния отчаяния или радости. В итоге я плакал от счастья наедине. Время от времени мой семилетний сын Майкл заходил в комнату. После 1 : 0 я действительно поверил, что команда доведет матч до победы. Я видел, как они сфокусированы были на исходе ", - признался Перкасси.
- 1 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянскую "Аталанту" со счетом 0: 3 и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.
- Украинский футболист итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский назвал исторической победу над "Шахтером" в Лиге чемпионов.
- Из-за поражения от итальянской "Аталанты" и вылета из Лиги чемпионов "Шахтер" потерял более 10 млн евро .
- 12 декабря стало известно, что "Шахтер" не будет иметь статуса сеяного клуба во время жеребьевки плей-офф Лиги Европы.
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