Я плакал от счастья, - президент "Аталанты" о победе над "Шахтером"

13 декабря, 2019, 17:46

11 декабря, благодаря победе над "Шахтером", итальянская "Аталанта" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, президент клуба Антонио Перкасси признался, что это довело его до слез

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport .

Президент итальянской "Аталанты" Антонио Перкасси рассказал, как воспринял результат поединка 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его команда на выезде обыграла донецкий "Шахтер" (3: 0) и вышла в плей-офф турнира.

"Я решил остаться дома, где я мог бы побыть один. Я предпочел так, чтобы получить больше эмоций от состояния отчаяния или радости. В итоге я плакал от счастья наедине. Время от времени мой семилетний сын Майкл заходил в комнату. После 1 : 0 я действительно поверил, что команда доведет матч до победы. Я видел, как они сфокусированы были на исходе ", - признался Перкасси.