Убийство Шеремета: суд начал избирать меру пресечения. ПРЯМОЙ ЭФИР
13 декабря, 2019, 13:25
Печерский райсуд Киева начал выбирать меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Яне Дугар и Андрею Антоненко
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Ранее адвокат подозреваемого Юлии Кузьменко Влад Добош обнародовал текст подозрения и анонсировал избрание меры пресечения.
Яне Дугарь прокуроры просят избрать меру пресечения в виде домашнего ареста без права внесения залога.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Еще два человека - супруги ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
- Адвокат подозреваемого в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош заявил о давлении по делу со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
- Нардеп-ветеран Яна Зинкевич заявила об алиби подозреваемой Яны Дугар.
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