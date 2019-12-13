Убийство Шеремета: прокуроры требуют арестовать Кузьменко

13 декабря, 2019, 20:58

Прокуроры требуют избрать меру пресечения для подозреваемой волонтерки Юлии Кузьменко в виде ареста

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Согласно подозрению, Кузьменко и Дугар участвовали в разработке плана совершения убийства Шеремета.

По данным следствия, они проводили разведывательные мероприятия, собирали информацию о Шеремете. Кроме того, разработали план убийства журналиста.

Следствие считает, что Кузьменко дистанционно подорвала автомобиль, в котором находился Шеремет.

Прокуроры отмечают, после взрыва Кузьменко переоделась и ушла с места преступления.

Прокурор просит применить к ней меру пресечения в виде содержания под стражей.