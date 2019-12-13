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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: прокуроры требуют арестовать Кузьменко

Убийство Шеремета: прокуроры требуют арестовать Кузьменко

Прокуроры требуют избрать меру пресечения для подозреваемой волонтерки Юлии Кузьменко в виде ареста

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Согласно подозрению, Кузьменко и Дугар участвовали в разработке плана совершения убийства Шеремета.

По данным следствия, они проводили разведывательные мероприятия, собирали информацию о Шеремете. Кроме того, разработали план убийства журналиста.

Следствие считает, что Кузьменко дистанционно подорвала автомобиль, в котором находился Шеремет.

Прокуроры отмечают, после взрыва Кузьменко переоделась и ушла с места преступления.

Прокурор просит применить к ней меру пресечения в виде содержания под стражей.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Несколько человек готовы взять на поруки подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтерку Юлию Кузьменко.

 

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