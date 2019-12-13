Убийство Шеремета: несколько человек готовы взять Кузьменко на поруки
13 декабря, 2019, 20:49
Несколько человек готовы взять на поруки подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтерку Юлию Кузьменко
Об этом заявил адвокат подозреваемого Владислав Добош, передает Еспресо.TV.
Соответствующие ходатайства адвокат озвучил во время заседания Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения Кузьменко.
"Поступило дополнительное обязательство о личном поручительстве подозреваемой Кузьменко от Андрушенко Владимира Ростиславича. Затем поступило ходатайство о личном поручительстве Сиромахи Сергея Олеговича, главного врача Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Также прошу приобщить к материалам ходатайства об обязательствах Виноградовой Дианы Александровны о личном поручительстве", - сказал адвокат.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
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