Убийство Шеремета: командование Сил спецопераций прокомментировало задержание ветерана Антоненко
13 декабря, 2019, 11:24
Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины положительно охарактеризовало военнослужащего Андрея Антоненко, задержанного по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба командования ССО.
"По поводу задержания сержанта Антоненко Андрея, которого подозревают в совершении преступления. Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно", - говорится в сообщении.
Командование ССО ВСУ также выразило готовность содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Еще два человека - супруги ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - по поводу покушения на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
- Адвокат подозреваемого в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош заявил о давлении по делу со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
- Нардеп-ветеран Яна Зинкевич заявила о алиби подозреваемой Яны Дугар.
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