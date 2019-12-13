Убийство Шеремета: командование Сил спецопераций прокомментировало задержание ветерана Антоненко

13 декабря, 2019, 11:24

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины положительно охарактеризовало военнослужащего Андрея Антоненко, задержанного по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба командования ССО.

"По поводу задержания сержанта Антоненко Андрея, которого подозревают в совершении преступления. Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно", - говорится в сообщении.

Командование ССО ВСУ также выразило готовность содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию.