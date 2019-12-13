Не пускали журналистов и адвоката: активист о задержании подозреваемого в убийстве Шеремета ветерана Антоненко
Об этом сообщил в Facebook активист, член партии "Демократична Сокира" Андрей Скатерной.
"Я приехал, кажется, около 17:00. Во двор уже не пускали спецназовцы, причем никого - в том числе и журналистов. Я вместе с еще десятком людей прошел через проходное парадное, которое эти "профи" упустили. После чего и его перекрыли", - рассказал Скатерной.
Активист отметил, что адвокат час не мог найти следователя и защитника не сразу пустили в помещение.
"Двор, как я уже указывал, был перекрыт под предлогом следственных действий, которые там явно не велись. Ближе к 23 часам, когда у большинства каналов закончились аккумуляторы в камерах, а у обычных людей силы, объявили о проведении следственных действий, считай обыске, в автомобиле Андрея. Привели каких-то понятых. Еще минут через 40 все вышли, что-то писали, а потом, по быстрой команде, Андрея почти мгновенно вывели через то же проходное парадное, по дороге оттеснив от него Маси Найем, который является его адвокатом", - добавил Скатерной.
По словам активиста, выход со двора заблокировали так, чтобы пресса не смогла снять происходящее.
Скатерной добавил, что второй адвокат подозреваемого сообщил, что полиция ничего не нашла, и если обвинение не снимут, то дело "пойдет по "беспределу".
Видео перекрытия полицейскими входа во двор, где живет Антоненко (автор видео - очевидец Валерий Бойко):
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Еще два человека - супруги ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и ветерану войны с Россией Евгению Акастьолову.
- Адвокат подозреваемого в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош заявил о давлении по делу со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
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