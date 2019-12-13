Мера пресечения Антоненко: суд отказал в отводе судьи Вовка
13 декабря, 2019, 21:12
Судья Печерского райсуда Киева Светлана Шапутько оставила без удовлетворения ходатайство адвоката подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко об отводе судьи
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Шапутько отказала в удовлетворении ходатайства адвоката Антоненко об отводе судьи.
Определение меры пресечения для Антоненко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета, будет рассматривать судья Вовк.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Несколько человек готовы взять на поруки подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтерку Юлию Кузьменко.
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