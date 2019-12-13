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Espreso.tvОбществоМера пресечения Антоненко: суд отказал в отводе судьи Вовка

Мера пресечения Антоненко: суд отказал в отводе судьи Вовка

Судья Печерского райсуда Киева Светлана Шапутько оставила без удовлетворения ходатайство адвоката подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко об отводе судьи

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Шапутько отказала в удовлетворении ходатайства адвоката Антоненко об отводе судьи.

Определение меры пресечения для Антоненко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета, будет рассматривать судья Вовк.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Несколько человек готовы взять на поруки подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтерку Юлию Кузьменко.
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