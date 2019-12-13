Ливия: генерал Хафтар объявил "решающую битву" за Триполи
13 декабря, 2019, 12:49
Ливийский генерал Халифа Хафтар объявил о наступлении бойцов подконтрольной ему самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" в центр Триполи и "решающей битве" за столицу страны
Об этом сообщает Aljazeera со ссылкой на заявление Хафтара.
"Сегодня мы объявляем решающую битву и продвижение к сердцу столицы, чтобы освободить ее", - заявил ливийский генерал.
С другой стороны, в Триполи уже заявили о намерении противостоять силам Хафтара. "Наши силы готовы бороться с любыми новыми попытками", - заявил министр внутренних дел страны Фати Башагха.
- Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.
- 7 апреля авиация ЛПА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Чуть позже армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.
- По данным агентства Bloomberg, Трамп поддержал наступление сил Хафтара на Триполи.
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