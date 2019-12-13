Ливия: генерал Хафтар объявил "решающую битву" за Триполи

13 декабря, 2019, 12:49

Ливийский генерал Халифа Хафтар объявил о наступлении бойцов подконтрольной ему самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" в центр Триполи и "решающей битве" за столицу страны

Об этом сообщает Aljazeera со ссылкой на заявление Хафтара.

"Сегодня мы объявляем решающую битву и продвижение к сердцу столицы, чтобы освободить ее", - заявил ливийский генерал.

С другой стороны, в Триполи уже заявили о намерении противостоять силам Хафтара. "Наши силы готовы бороться с любыми новыми попытками", - заявил министр внутренних дел страны Фати Башагха.