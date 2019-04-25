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Трамп поддержал наступление сил Хафтара на Триполи - Bloomberg


фото: REUTERS
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп общался по телефону с командующим Ливийской национальной армии (ЛПА) фельдмаршалом Халифом Хафтаром и выразил поддержку его действиям

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, журналистам агентства стало известно, что Трамп дал понять командующему Хафтару, что Вашингтон поддерживает наступление на Триполи для свержения правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

Установлено, что телефонный звонок состоялся 15 апреля, хотя официально о нем стало известно 19 апреля. Кроме того, со временем разговор с Хафтаром состоялся у помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Bloomberg подчеркивает, что эти данные кардинально противоречат официальной позиции США, которую высказал госсекретарь Майк Помпео. Добавим, что он 7 апреля призвал подразделения ЛПА немедленно прекратить наступление на Триполи, поскольку, по мнению США, в этом конфликте нет военного решения.

Представитель Ливийской национальной армии Хафтара Ахмед Аль-Мисмари заявил 23 апреля 2019, что в ближайшие дни в Триполи будут переброшены дополнительные силы и артиллерия.

  • Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.
  • 7 апреля авиация ЛПА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Чуть позже армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.
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