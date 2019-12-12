WBC вернула чемпионский титул обидчику Джошуа
Об этом сообщает официальный сайт WBC.
Всемирный боксерский совет отменил временное отстранение Диллиан Уайта, которого подозревали в употреблении допинга, и возобновил британца в статусе временного чемпиона WBC и обязательного претендента на титул.
Уайт получит возможность провести бой против действующего чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера только в 2021 году. До этого организация санкционировала для Уайлдера обязательную защиту титула в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.
Уайта подозревали в применении допинга, но Британский антидопинговый комитет (UKAD), который проводил тестирование, заявил о невиновности боксера и извинился перед ним.
7 декабря в Саудовской Аравии, в андеркарте поединка между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом, Уайт единогласным решением судей победил поляка Мариуша Ваха.
Уайт известен благодаря победе над чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа на любительском ринге. Боксеры в 2015 году встречались среди профессионалов и тогда Джошуа нокаутировал Уайта.
- 10 декабря промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев .
- 11 декабря Эдди Хирн заявил, что следующий бой Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится в марте 2020 .
- 12 декабря WBO официально санкционировала бой чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа против украинца Александра Усика.
- Тренер украинского боксера Александра Гвоздика американец Тедди Атлас считает, что Александр Усик имеет хорошие шансы на успех в поединке против британца Энтони Джошуа.
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