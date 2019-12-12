WBC вернула чемпионский титул обидчику Джошуа

12 декабря, 2019, 14:46

Всемирный боксерский совет вернул подозреваемому в применении допинга британскому тяжеловесу Диллиану Уайту титул временного чемпиона мира

Об этом сообщает официальный сайт WBC.

Всемирный боксерский совет отменил временное отстранение Диллиан Уайта, которого подозревали в употреблении допинга, и возобновил британца в статусе временного чемпиона WBC и обязательного претендента на титул.

Уайт получит возможность провести бой против действующего чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера только в 2021 году. До этого организация санкционировала для Уайлдера обязательную защиту титула в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

Уайта подозревали в применении допинга, но Британский антидопинговый комитет (UKAD), который проводил тестирование, заявил о невиновности боксера и извинился перед ним.

7 декабря в Саудовской Аравии, в андеркарте поединка между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом, Уайт единогласным решением судей победил поляка Мариуша Ваха.

Уайт известен благодаря победе над чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа на любительском ринге. Боксеры в 2015 году встречались среди профессионалов и тогда Джошуа нокаутировал Уайта.