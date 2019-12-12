Нацбанк снизил учетную ставку сразу на 2%
Соответствующее решение монетарный комитет Нацбанка принял 12 декабря по итогам последнего в 2019 году заседания, передает пресс-служба.
"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года. Национальный банк ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривны приводит снижение инфляционного давления быстрее, чем ожидалось ", - сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.
Отметим, в ноябре 2019 года потребительская инфляция стремительно замедлилась - до 5,1% в годовом измерении, что было ниже ожиданий Национального банка. Таким образом, инфляция в ноябре достигла среднесрочной цели 5%, которую Национальный банк задекларировал в 2015 году.
Предыдущий раз учетная ставка на таком уровне была с октября по декабрь 2017, но тогда был цикл ее повышения.
Согласно октябрьского прогноза, Национальный банк ожидает снижения учетной ставки до 8%, отметили у регулятора.
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Напомним, с начала 2018 года Нацбанк пять раз повышал учетную ставку. С декабря 2018 ключевой показатель монетарного регулирования Нацбанк оставлял на уровне 18%.
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Таким образом решение Национального банка Украины об учетной ставке на уровне 18% делало кредитование в Украине самым дорогим в Восточной Европе, писали в Bloomberg .
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Впрочем 25 апреля Национальный банк Украины впервые за два года снизил учетную ставку: на 0,5 процентных пункта - до 17,5% годовых.
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А 18 июля правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку еще на 0,5% - до 17% годовых.
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5 сентября Нацбанк снизил учетную ставку до 16,5% годовых, а 25 октября - до 15,5%.
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