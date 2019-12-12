Нацбанк снизил учетную ставку сразу на 2%

12 декабря, 2019, 14:18

Национальный банк Украины принял решение о снижении уровня учетной ставки сразу на 2% - до 13,5%

Соответствующее решение монетарный комитет Нацбанка принял 12 декабря по итогам последнего в 2019 году заседания, передает пресс-служба.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года. Национальный банк ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривны приводит снижение инфляционного давления быстрее, чем ожидалось ", - сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.

Отметим, в ноябре 2019 года потребительская инфляция стремительно замедлилась - до 5,1% в годовом измерении, что было ниже ожиданий Национального банка. Таким образом, инфляция в ноябре достигла среднесрочной цели 5%, которую Национальный банк задекларировал в 2015 году.

Предыдущий раз учетная ставка на таком уровне была с октября по декабрь 2017, но тогда был цикл ее повышения.

Согласно октябрьского прогноза, Национальный банк ожидает снижения учетной ставки до 8%, отметили у регулятора.