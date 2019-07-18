//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНацбанк снизил учетную ставку на 0,5%

Нацбанк снизил учетную ставку на 0,5%


фото: ukranews
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В июне 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 9%, приблизившись к траектории апрельского прогноза после ее отклонения в предыдущие месяцы под действием временных факторов", - констатировали в Нацбанке.

НБУ прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года, в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

"Замедление инфляции и дальше будет предопределять достаточно жесткие монетарные условия. Даже при постепенном снижении учетной ставки, ее реальное значение будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий", - добавили в НБУ.

Также регуляятор отметил, что базовый сценарий предполагает снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Читайте также: Дешевых денег не будет. Почему НБУ повысил учетную ставку и что это даст экономике

  • Напомним, с начала 2018 года Нацбанк пять раз повышал учетную ставку. С декабря 2018 года ключевой показатель монетарного регулирования Нацбанк оставлял на уровне 18%.

  • Таким образом, решение Национального банка Украины об учетной ставке на уровне 18% делало кредитование в Украине самым дорогим в Восточной Европе, писали в Bloomberg .

  • Впрочем 25 апреля Национальный банк Украины впервые за два года снизил учетную ставку: на 0,5 процентных пункта - до 17,5% годовых.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать