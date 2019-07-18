Нацбанк снизил учетную ставку на 0,5%

18 июля, 2019, 14:08

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В июне 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 9%, приблизившись к траектории апрельского прогноза после ее отклонения в предыдущие месяцы под действием временных факторов", - констатировали в Нацбанке.

НБУ прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года, в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

"Замедление инфляции и дальше будет предопределять достаточно жесткие монетарные условия. Даже при постепенном снижении учетной ставки, ее реальное значение будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий", - добавили в НБУ.

Также регуляятор отметил, что базовый сценарий предполагает снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

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