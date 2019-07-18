Нацбанк снизил учетную ставку на 0,5%
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"В июне 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 9%, приблизившись к траектории апрельского прогноза после ее отклонения в предыдущие месяцы под действием временных факторов", - констатировали в Нацбанке.
НБУ прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года, в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.
"Замедление инфляции и дальше будет предопределять достаточно жесткие монетарные условия. Даже при постепенном снижении учетной ставки, ее реальное значение будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий", - добавили в НБУ.
Также регуляятор отметил, что базовый сценарий предполагает снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.
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Напомним, с начала 2018 года Нацбанк пять раз повышал учетную ставку. С декабря 2018 года ключевой показатель монетарного регулирования Нацбанк оставлял на уровне 18%.
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Таким образом, решение Национального банка Украины об учетной ставке на уровне 18% делало кредитование в Украине самым дорогим в Восточной Европе, писали в Bloomberg .
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Впрочем 25 апреля Национальный банк Украины впервые за два года снизил учетную ставку: на 0,5 процентных пункта - до 17,5% годовых.
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