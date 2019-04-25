Впервые за два года Нацбанк снизил учетную ставку

25 апреля, 2019, 14:22

Национальный банк Украины снизил учетную ставку на 0,5 процентных пункта - до 17,5% годовых

Об этом говорится в официальном пресс-релизе НБУ.

"Сейчас устойчивая тенденция к замедлению инфляции к цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл снижения учетной ставки. Вместе с тем правление видит риски, реализация которых может этому помешать", - заявил на пресс-брифинге глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, в марте 2019 г. потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,6% в годовом измерении. Базовая инфляция снизилась даже стремительнее, чем ожидалось раньше- до 7,6%.

"Это свидетельствует о том, что фундаментальное инфляционное давление в начале года продолжило ослабляться. Начиная цикл понижения учетной ставки, Правление НБУ отмечает, что дальнейшие шаги будут зависеть от реализации инфляционных рисков и улучшения инфляционных ожиданий", - добавил глава НБУ.

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