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Espreso.tvОбществоНацбанк снизил учетную ставку сразу на 1%

Нацбанк снизил учетную ставку сразу на 1%


фото: НБУ
Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября

Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, передает Еспресо.TV.

Как отметил Смолий, НБУ принял решение снизить учетную ставку, поскольку Национальный банк ожидает снижения инфляции до цели 5%.

"Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019 г. Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции к цели 5%", - отметил председатель Нацбанка Яков Смолий.

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