Нацбанк снизил учетную ставку сразу на 1%
Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, передает Еспресо.TV.
Как отметил Смолий, НБУ принял решение снизить учетную ставку, поскольку Национальный банк ожидает снижения инфляции до цели 5%.
"Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019 г. Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции к цели 5%", - отметил председатель Нацбанка Яков Смолий.
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Напомним, с начала 2018 Нацбанк пять раз повышал учетную ставку. С декабря 2018 г. ключевой показатель монетарного регулирования Нацбанк оставлял на уровне 18%.
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Таким образом, решение Национального банка Украины об учетной ставке на уровне 18% делало кредитование в Украине самым дорогим в Восточной Европе, писали в Bloomberg.
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Впрочем 25 апреля Национальный банк Украины впервые за два года снизил учетную ставку: на 0,5 процентных пункта - до 17,5% годовых.
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А 18 июля правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку еще на 0,5% - до 17% годовых.
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Последний раз Нацбанк снизил учетную ставку до 16,5% годовых 5 сентября.
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