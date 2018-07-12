Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится

12 июля, 2018, 16:46

Ульяна Букатюк

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% годовых. Что это означает для граждан и экономики

12 июля правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 17,5%. Свое решение НБУ обосновывает необходимостью вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Выше ставка - меньше рост

Учетная ставка является одним из инструментов монетарной политики. Устанавливая значение учетной ставки, НБУ предоставляет банковской системе ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств на соответствующий период (то есть кредитов и депозитов). Соответственно, это влияет на их стоимость для бизнеса и населения.

Чем выше учетная ставка, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют займы. А это в свою очередь влияет на темпы экономического роста - он замедляется.

Впрочем, учетная ставка является одним из ключевых инструментов предотвращения высокой инфляции и удержания контроля над уровнем цен в стране.

Напомним, это уже четвертое повышение учетной ставки с начала 2018 года. В прошлом году НБУ пересматривал главный инструмент монетарной политики 9 раз. Самое низкое значение зафиксировано в мае-сентябре 2017 года - 12,5%.

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Почему повысили

Интересно, что по итогам июня 2018 года потребительская инфляция существенно замедлилась - до 9,9% в годовом измерении - и оказалась несколько ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованной в Инфляционном отчете (апрель 2018 года), сообщают в НБУ.

Базовая инфляция в июне также замедлилась – до 9,0% в годовом измерении - и оказалась ниже ожиданий.

Прежде всего это произошло благодаря заметному увеличению предложения продуктов питания в результате более благоприятных погодных условий и роста импорта, поясняют в НБУ.

Впрочем, все еще высокое значение базовой инфляции свидетельствует о сохранении значительного фундаментального инфляционного давления.

Это, прежде всего, результат устойчивого роста потребительского спроса, который поддерживают высокие темпы роста доходов, значительно превышающие темпы роста экономики.

Нацбанк оставляет прогноз инфляции на конец 2018 года неизменным на уровне 8,9%. Большее, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне текущего года будет нивелировано во втором полугодии. Ведь в конце года ожидается более существенное, чем предполагалось ранее, повышение административно регулируемых цен и тарифов, направленное на приближение цен на газ на внутреннем рынке до цены импортного паритета, и соответствующее подорожание связанных с ними жилищно-коммунальных услуг.

По мнению Национального банка, снижение инфляции до цели может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов – дальнейшеего оживления внутреннего спроса, активной трудовой миграции, усиления рисков в отношении получения очередного транша Международного валютного фонда и другого связанного финансирования, высокие инфляционные ожидания, снижение интереса инвесторов к активам развивающихся стран.

Более жесткая монетарная политика будет нивелировать их влияние и способствовать снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года до 5% в 2020 году.

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Что будет с экономическим ростом

После ускорения в 2018 году экономический рост несколько замедлится, констатируют в НБУ.

Национальный банк считает актуальным прогноз роста реального ВВП на уровне 3,4% в 2018 году. Основной движущей силой экономического роста останется частное потребление, которое в текущем году усилится благодаря сохранению высоких темпов роста реальных зарплат на фоне активных миграционных процессов.

В 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5% (в предыдущем прогнозе – 2,9%) из-за исчерпания эффектов повышение социальных стандартов, жестких монетарных условий, необходимых для возвращения инфляции до цели, а также сдержанности фискальной политики, которая будет предопределяться необходимостью погашения значительных объемов государственного долга.

В 2020 году реальный рост экономики составит 2,9%. Основным драйвером экономического роста в среднесрочном периоде и в дальнейшем будет частное потребление, дополнительным стимулом для которого являются переводы из-за границы, растущие из-за усиления трудовой миграции.

Ключевым предположением очерченного сценария остается дальнейший прогресс в осуществлении структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ, отмечает регулятор.

Поэтому основным риском для реализации намеченного макроэкономического прогноза является отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности, и продление действующей программы с МВФ