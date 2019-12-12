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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: какие команды вышли в плей-офф турнира

Лига чемпионов: какие команды вышли в плей-офф турнира


фото: Reuters
После 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились все участники 1/8 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV .

По итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с первых мест своих групп в плей-офф вышли французский ПСЖ, мюнхенская "Бавария", "Манчестер Сити", туринский "Ювентус, английский "Ливерпуль", испанская "Барселона", немецкий "Лейпциг" и испанская "Валенсия".

Из вторых позиций в 1/8 финала ЛЧ попали мадридский "Реал", лондонский "Тоттенхэм", итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико", итальянский "Наполи", дортмундская "Боруссия", французский "Лион" и лондонский "Челси".

В Лигу Европы вылетели бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос", донецкий "Шахтер", леверкузенский "Байер", австрийский "Зальцбург", миланский "Интер", португальская "Бенфика" и амстердамский "Аякс".

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