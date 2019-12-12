Лига чемпионов: какие команды вышли в плей-офф турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV .
По итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с первых мест своих групп в плей-офф вышли французский ПСЖ, мюнхенская "Бавария", "Манчестер Сити", туринский "Ювентус, английский "Ливерпуль", испанская "Барселона", немецкий "Лейпциг" и испанская "Валенсия".
Из вторых позиций в 1/8 финала ЛЧ попали мадридский "Реал", лондонский "Тоттенхэм", итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико", итальянский "Наполи", дортмундская "Боруссия", французский "Лион" и лондонский "Челси".
В Лигу Европы вылетели бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос", донецкий "Шахтер", леверкузенский "Байер", австрийский "Зальцбург", миланский "Интер", португальская "Бенфика" и амстердамский "Аякс".
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.
- В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, "Манчестер Сити" поиздевался над загребским "Динамо", разгромив соперника со счетом 4: 1.
- 10 декабря, в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Наполи" разгромил бельгийский "Генк" со счетом 4: 0 и вышел в 1/8 финала турнира.
- 10 декабря во шестом туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Интер" не смог переиграть "Барселону" в Милане и вылетел в Лигу Европы.
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