Лига чемпионов: "Наполи" разгромил "Генк" и вышел в 1/8 финала

10 декабря, 2019, 21:46

В последнем туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Наполи" разгромил бельгийский "Генк" со счетом 4: 0 и вышел в 1/8 финала турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов, в Неаполе, местный "Наполи" принимал бельгийский "Генк", который перед матчем не имел шансов на выход из группы.

Уже в первом тайме польский нападающий Аркадиуш Милик гарантировал итальянцам победу и выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Нападающий "Наполи" сделал хет-трик, сначала ему удалось забить на 3-й минуте, а позже на 26-й, оба гола были забиты с игры. А вот свой третий гол Милик забил с пенальти на 38-й минуте встречи.

Точку в матче поставил бельгиец Дрис Мертенс, на 75-й минуте он подобно Милику реализовал одиннадцатиметровый.

После 6 туров группового раунда Лиги чемпионов, в квартете Е, победил "Ливерпуль", у команды Юргена Клоппа 13 очков, и выход в 1/8 финала турнира с первого места. Со второй ступени еврокубковую весну себе гарантировал "Наполи", 12 пунктов. Австрийский "Зальцбург" весной сыграет в Лиге Европы, у команды третье место и 7 очков. Бельгийский "Генк" провалил групповой раунд, завершив свои выступления только с одним зачетным баллом.

Лига чемпионов

6-й тур

10 декабря

Группа Е

"Наполи" (Италия) - "Генк" (Бельгия) 4: 0

Голы: Милик, 3, 26, 38 (пен), Мартинес, 75 (пен)