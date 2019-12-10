Лига чемпионов: "Интер" проиграл "Барселоне" и вылетел из турнира
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов, в Милане, местный "Интер" проиграл испанской "Барселоне", счет матча 1: 2.
На 23-й минуте нападающий "Барселоны" Карлес Перес открыл счет в матче. Испанцы были впереди недолго, уже на 44-й бельгийский нападающий "Интера" Лукаку вернул ничейный результат.
В конце матча за "Барселону" отличился Ансуи Фати, на 87-й минуте испанец забил свой дебютный гол на турнире
После 6-ти туров группового раунда Лиги чемпионов, в квартете F, победу одержала испанская "Барселона", в активе команды 14 очков, и выход в 1/8 финала турнира с первого места. Со второй ступени еврокубковую весну себе гарантировала дортмундская "Боруссия", 10 пунктов. Миланский "Интер" весной сыграет в Лиге Европы, у команды третье место и 7 очков. Чешская "Славия" провалила групповой этап, в "квартете смерти" команде удалось завоевать лишь 2 балла.
Лига чемпионов
6-й тур
10 декабря
Группа F
"Интер" (Италия) - "Барселона" (Испания) 1: 2
Голы: Лукаку, 44 - Перес, 23 Фати, 87
- 10 декабря, в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Наполи" разгромил бельгийский "Генк" со счетом 4: 0 и вышел в 1/8 финала турнира.
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