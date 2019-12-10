Лига чемпионов: "Интер" проиграл "Барселоне" и вылетел из турнира

10 декабря, 2019, 23:55

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Интер" не смог переиграть "Барселону" в Милане и вылетел в Лигу Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов, в Милане, местный "Интер" проиграл испанской "Барселоне", счет матча 1: 2.

На 23-й минуте нападающий "Барселоны" Карлес Перес открыл счет в матче. Испанцы были впереди недолго, уже на 44-й бельгийский нападающий "Интера" Лукаку вернул ничейный результат.

В конце матча за "Барселону" отличился Ансуи Фати, на 87-й минуте испанец забил свой дебютный гол на турнире

После 6-ти туров группового раунда Лиги чемпионов, в квартете F, победу одержала испанская "Барселона", в активе команды 14 очков, и выход в 1/8 финала турнира с первого места. Со второй ступени еврокубковую весну себе гарантировала дортмундская "Боруссия", 10 пунктов. Миланский "Интер" весной сыграет в Лиге Европы, у команды третье место и 7 очков. Чешская "Славия" провалила групповой этап, в "квартете смерти" команде удалось завоевать лишь 2 балла.

Лига чемпионов

6-й тур

10 декабря

Группа F

"Интер" (Италия) - "Барселона" (Испания) 1: 2

Голы: Лукаку, 44 - Перес, 23 Фати, 87