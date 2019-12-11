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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Манчестер Сити" разгромил загребское "Динамо" и не пустил хорватов в еврокубковую весну

Лига чемпионов: "Манчестер Сити" разгромил загребское "Динамо" и не пустил хорватов в еврокубковую весну


фото: Reuters
В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, "Манчестер Сити" поиздевался над загребским "Динамо", разгромив соперника со счетом 4: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Донецкий "Шахтер" завершил групповой раунд Лиги чемпионов на третьем месте и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. В 1/8 финала ЛЧ из группы С вышли английский "Манчестер Сити" и итальянская "Аталанта". Загребское "Динамо" завершило Лигу чемпионов на четвертой позиции.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 6-й тур

11 декабря

Группа С

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Манчестер Сити" (Англия) 1: 4

Голы: Ольмо, 10 - Габриэл Жезус, 34, 50, 54, Фоден, 84

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