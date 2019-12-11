Лига чемпионов: "Манчестер Сити" разгромил загребское "Динамо" и не пустил хорватов в еврокубковую весну
11 декабря, 2019, 22:17
В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, "Манчестер Сити" поиздевался над загребским "Динамо", разгромив соперника со счетом 4: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Донецкий "Шахтер" завершил групповой раунд Лиги чемпионов на третьем месте и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. В 1/8 финала ЛЧ из группы С вышли английский "Манчестер Сити" и итальянская "Аталанта". Загребское "Динамо" завершило Лигу чемпионов на четвертой позиции.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 6-й тур
11 декабря
Группа С
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Манчестер Сити" (Англия) 1: 4
Голы: Ольмо, 10 - Габриэл Жезус, 34, 50, 54, Фоден, 84
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.
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