 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДрака в Раде: по делу об избиении нардепа-"слуги" Богданца появился подозреваемый

Драка в Раде: по делу об избиении нардепа-"слуги" Богданца появился подозреваемый

Полиция сообщила о подозрении в деле об избиении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №6 следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения ", - говорится в сообщении.

В то же время личность подозреваемого в полиции не называют. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

  • Напомним, 11 декабря в Верховной Раде произошла драка после заседания комитета по вопросам агрополитики при участии нардепа "слуги" Андрея Богданца.
  • Представитель "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что после драки в Раде Богданец попал в больницу.
  • Из-за драки в Раде открыли уголовное производство.
  • Председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что 12 декабря утром к "свободовцам" Олегу Куцине и Алексею Кайде по заявлению Богданца пришли с обысками полицейские. При этом Кайду задержали.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

12 декабря, 2019 четверг

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать