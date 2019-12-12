Драка в Раде: по делу об избиении нардепа-"слуги" Богданца появился подозреваемый

12 декабря, 2019, 15:03

Полиция сообщила о подозрении в деле об избиении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №6 следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения ", - говорится в сообщении.

В то же время личность подозреваемого в полиции не называют. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.