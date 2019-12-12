Драка в Раде: по делу об избиении нардепа-"слуги" Богданца появился подозреваемый
12 декабря, 2019, 15:03
Полиция сообщила о подозрении в деле об избиении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №6 следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения ", - говорится в сообщении.
В то же время личность подозреваемого в полиции не называют. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.
- Напомним, 11 декабря в Верховной Раде произошла драка после заседания комитета по вопросам агрополитики при участии нардепа "слуги" Андрея Богданца.
- Представитель "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что после драки в Раде Богданец попал в больницу.
- Из-за драки в Раде открыли уголовное производство.
- Председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что 12 декабря утром к "свободовцам" Олегу Куцине и Алексею Кайде по заявлению Богданца пришли с обысками полицейские. При этом Кайду задержали.
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