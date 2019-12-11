После драки в Раде "слуга народа" Богданец попал в больницу, - замглавы фракции Кравчук
11 декабря, 2019, 14:12
Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга
Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.
"Поддерживаю Андрея Богданца. Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице", - написала она в Facebook.
Кравчук от имени фракции заявила о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы.
"Мы никому не позволим неполитическим и непарламентским способом влиять на работу представителей народа Украины", - добавила она.
- 11 декабря в Верховной Раде произошла драка между нардепами после заседания комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.
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