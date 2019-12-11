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Espreso.tvОбществоВ Верховной Раде произошла драка после заседания комитета по вопросам агрополитики

В Верховной Раде произошла драка после заседания комитета по вопросам агрополитики

В среду, 11 декабря, в Верховной Раде произошла драка между нардепами после заседания комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики

Об этом сообщают пользователи Facebook.

Драка возникла после рассмотрения комитетом законопроекта о введении в Украине рынка сельскохозяйственной земли.

На видео можно увидеть экс-депутатов Верховной Рады VII созыва от ВО "Свобода" Игоря Мирошниченко и Эдуарда Леонова, а также нардепа от "Слуги народа" Андрея Богданца.

  • Напомним, до этого последнюю драку в Раде фиксировали 5 декабря.
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