В Верховной Раде произошла драка после заседания комитета по вопросам агрополитики
11 декабря, 2019, 12:40
В среду, 11 декабря, в Верховной Раде произошла драка между нардепами после заседания комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики
Об этом сообщают пользователи Facebook.
Драка возникла после рассмотрения комитетом законопроекта о введении в Украине рынка сельскохозяйственной земли.
На видео можно увидеть экс-депутатов Верховной Рады VII созыва от ВО "Свобода" Игоря Мирошниченко и Эдуарда Леонова, а также нардепа от "Слуги народа" Андрея Богданца.
- Напомним, до этого последнюю драку в Раде фиксировали 5 декабря.
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