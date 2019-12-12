К экс-нардепу Кайде пришли с обыском и задержали по заявлению избитого в Раде "слуги" Богданца, - Тягнибок

12 декабря, 2019, 10:27

Утром в четверг, 12 декабря, полицейские пришли с обыском к народному депутату Украины VII созыва Алексею Кайде и задержали его

Об этом сообщил в Facebook глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок, добавив видео визита правоохранителей.

По словам Тягнибока, полиция пришла по заявлению нардепа от "Слуги народа" Андрея Богданца - участника драки в Верховной Раде 11 декабря.

"Сегодня в 5 утра, в лучших гебистских традициях, лица, называющие себя правоохранителями начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческой четы Карпатская сечь и Алексея Кайды, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7 созыва. Причина - заявление нардепа от СН Андрей Богданца. Того же ранее судимого провокатора, который вчера получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета. Алексея Кайду пытаются забрать в Печерский райотдел полиции ", - написал Тягнибок.

Во время визита полицейских от них требовали дождаться адвоката, однако правоохранители, не дожидаясь защитника, надели на наручники на Алексея Кайду, который на тот момент еще даже не успел одеться и находился в нижнем белье.