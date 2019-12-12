К экс-нардепу Кайде пришли с обыском и задержали по заявлению избитого в Раде "слуги" Богданца, - Тягнибок
Об этом сообщил в Facebook глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок, добавив видео визита правоохранителей.
По словам Тягнибока, полиция пришла по заявлению нардепа от "Слуги народа" Андрея Богданца - участника драки в Верховной Раде 11 декабря.
"Сегодня в 5 утра, в лучших гебистских традициях, лица, называющие себя правоохранителями начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческой четы Карпатская сечь и Алексея Кайды, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7 созыва. Причина - заявление нардепа от СН Андрей Богданца. Того же ранее судимого провокатора, который вчера получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета. Алексея Кайду пытаются забрать в Печерский райотдел полиции ", - написал Тягнибок.
Во время визита полицейских от них требовали дождаться адвоката, однако правоохранители, не дожидаясь защитника, надели на наручники на Алексея Кайду, который на тот момент еще даже не успел одеться и находился в нижнем белье.
- Напомним, 11 декабря в Верховной Раде произошла драка после заседания комитета по вопросам агрополитики при участии нардепа "слуги" Андрея Богданца.
- Представитель "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что после драки в Раде Богданец попал в больницу .
- Из-за драки в Раде открыли уголовное производство .
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