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Espreso.tvОбществоИз-за драки в Раде открыто уголовное производство

Из-за драки в Раде открыто уголовное производство

Национальная полиция Киева открыла уголовное производство по представлению народного депутата после драки в Верховной Раде, произошедшей после заседания комитета

Об этом сообщает Национальная полиция в Киеве.

"Сегодня по спецлинии 102 от народного депутата Украины 9-го созыва поступило сообщение о получении телесных повреждений", - сообщают правоохранители.

В полиции заявляют, что квалифицировали событие как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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