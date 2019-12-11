Из-за драки в Раде открыто уголовное производство
11 декабря, 2019, 16:29
В полиции заявляют, что квалифицировали событие как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.
Национальная полиция Киева открыла уголовное производство по представлению народного депутата после драки в Верховной Раде, произошедшей после заседания комитета
Об этом сообщает Национальная полиция в Киеве.
"Сегодня по спецлинии 102 от народного депутата Украины 9-го созыва поступило сообщение о получении телесных повреждений", - сообщают правоохранители.
В полиции заявляют, что квалифицировали событие как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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