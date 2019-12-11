На матче "Шахтер" - "Аталанта" украинские фаны развернули баннер, посвященный Маркиву
11 декабря, 2019, 21:38
Во время матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и итальянской "Аталантой" украинские болельщики вывесили на трибунах баннер с поддержкой украинца Виталия Маркива, который в заключении в Италии
Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в facebook.
Болельщики донецкого "Шахтера" поддержали украинского нацгвардейца Виталия Маркива, заключенного на 24 года. Украинца обвиняют в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.
Во время матча Лиги чемпионов в Харькове, где "Шахтер" принимает "Аталанту" из Бергамо, на трибунах появился баннер с поддержкой Маркива. На нем изображен сам украинец, украинский и итальянский флаги, а также надпись "#FreeMarkiv".
- Напомним, 12 июля суд Италии приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве на Донбассе журналиста Андреа Рокелле.
- Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что итальянская сторона проигнорировала все предложения Украины о сотрудничестве в расследовании дела о гибели Рокелле, в убийстве которого обвинили Маркива.
- Посол Украины в Италии назвал приговор "масштабной российской спецоперацией" .
- Украина обжаловала приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву.
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