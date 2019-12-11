На матче "Шахтер" - "Аталанта" украинские фаны развернули баннер, посвященный Маркиву

11 декабря, 2019, 21:38

Во время матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и итальянской "Аталантой" украинские болельщики вывесили на трибунах баннер с поддержкой украинца Виталия Маркива, который в заключении в Италии

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в facebook.

Болельщики донецкого "Шахтера" поддержали украинского нацгвардейца Виталия Маркива, заключенного на 24 года. Украинца обвиняют в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.

Во время матча Лиги чемпионов в Харькове, где "Шахтер" принимает "Аталанту" из Бергамо, на трибунах появился баннер с поддержкой Маркива. На нем изображен сам украинец, украинский и итальянский флаги, а также надпись "#FreeMarkiv".