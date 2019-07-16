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Espreso.tvОбществоДело Маркива: посол Украины в Италии назвал приговор "масштабной российской спецоперацией"

Дело Маркива: посол Украины в Италии назвал приговор "масштабной российской спецоперацией"


фото: RFE
Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин назвал приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву дискредитацией в глазах Италии украинского сопротивления агрессии РФ

Об этом сообщает Европейская правда.

"Я убежден, что весь процесс против Виталия Маркива, а также недавний вердикт присяжных Павии является доказательством масштабной российской спецоперации, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии", - заявил Перелыгин.

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Он отметил, что у Украины теперь появился политзаключенный в Италии.

"Конечно, для подтверждения этой версии нужны неопровержимые доказательства, но если суд присяжных разрушает судьбу и жизнь человека, защитника нашей Родины, при полном отсутствии доказательств, то кто может опровергнуть мое мнение, исходя из многих факторов и признаков, свидетельствующих о политическом характере процесса против Виталия Маркива?" - добавил посол.

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