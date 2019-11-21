"Поражает несправедливостью": Украина обжаловала приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву, - ОПУ

21 ноября, 2019, 22:25

Украинское государство обжаловало приговор суда итальянского города Павия, которым военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле и приговорен к 24 годам тюрьмы

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса президента Украины.

"20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года", - говорится в сообщении.

Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года.

В ОПУ отметили несправедливость приговора итальянского суда Украинской.

"Украина глубоко разочарована приговором суда города Павия, который поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Виталий Маркив. Кроме того, Украина считает, что принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Итальянской Республики нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанного на суверенитете и равенстве государств. Государство Украина выражает готовность применить все правовые средства для обеспечения справедливости для Виталия Ма ркива и надеется, что Итальянская Республика останется непоколебимой в соблюдении верховенства права ", - заявили в ОПУ.