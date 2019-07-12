Приговор нацгвардейцу Маркиву: в ГПУ рассказали, как итальянцы игнорировали предложения сотрудничества

12 июля, 2019, 23:21

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что итальянская сторона проигнорировала все предложения Украины о сотрудничестве в расследовании дела о гибели на Донбассе итальянца Андреа Рокелле, в убийстве которого обвинили украинского нацгвардейца Виталия Маркива

Об этом Енин сообщил в Facebook.

"ГПУ течение трех последних лет делала все возможное, чтобы способствовать объективному расследованию обстоятельств гражданина Италии Андреа Рокелле в Украине и неоднократно предлагала свою помощь итальянскому правосудию. Итальянская сторона проигнорировала все наши устные и письменные предложения: создать совместную следственную группу для расследования обстоятельств гибели Рокелле ; организовать приезд итальянских правоохранителей на место трагедии для проведения следственного эксперимента и др; в течение последних трех лет в Украину не поступило никаких запросов по правовой помощи по делу Рокелле !!! " - написал Енин.

Заместитель генпрокурора выразил надежду, что апелляционный суд Италии в частности объяснит, как украинский нацгвардеец мог быть причастен к гибели итальянского журналиста от мины, которая прилетела со стороны российских наемников.

"Хочу искренне верить, что апелляционный суд в Италии даст ответ на элементарные вопросы: каким образом Маркив, вооруженный только автоматом, может быть причастен к смерти Рокелле, погибшего от взрыва мины; каким образом Маркив мог даже гипотетически стрелять в сторону нахождения Рокелле, если со своей позиции вообще не мог видеть места гибели итальянца; куда из уголовного производства делись свидетельства очевидцев, что мина прилетела вообще со стороны пророссийских террористов ", - добавил Енин.