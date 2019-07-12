//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПриговор нацгвардейцу Маркиву: в ГПУ рассказали, как итальянцы игнорировали предложения сотрудничества

Приговор нацгвардейцу Маркиву: в ГПУ рассказали, как итальянцы игнорировали предложения сотрудничества

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что итальянская сторона проигнорировала все предложения Украины о сотрудничестве в расследовании дела о гибели на Донбассе итальянца Андреа Рокелле, в убийстве которого обвинили украинского нацгвардейца Виталия Маркива

Об этом Енин сообщил в Facebook.

"ГПУ течение трех последних лет делала все возможное, чтобы способствовать объективному расследованию обстоятельств гражданина Италии Андреа Рокелле в Украине и неоднократно предлагала свою помощь итальянскому правосудию. Итальянская сторона проигнорировала все наши устные и письменные предложения: создать совместную следственную группу для расследования обстоятельств гибели Рокелле ; организовать приезд итальянских правоохранителей на место трагедии для проведения следственного эксперимента и др; в течение последних трех лет в Украину не поступило никаких запросов по правовой помощи по делу Рокелле !!! " - написал Енин.

Заместитель генпрокурора выразил надежду, что апелляционный суд Италии в частности объяснит, как украинский нацгвардеец мог быть причастен к гибели итальянского журналиста от мины, которая прилетела со стороны российских наемников.

"Хочу искренне верить, что апелляционный суд в Италии даст ответ на элементарные вопросы: каким образом Маркив, вооруженный только автоматом, может быть причастен к смерти Рокелле, погибшего от взрыва мины; каким образом Маркив мог даже гипотетически стрелять в сторону нахождения Рокелле, если со своей позиции вообще не мог видеть места гибели итальянца; куда из уголовного производства делись свидетельства очевидцев, что мина прилетела вообще со стороны пророссийских террористов ", - добавил Енин.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 июля, 2019 суббота

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

13 июля, 2019 суббота

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать